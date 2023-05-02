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Струков Петр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Струков
Имя
Петр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
12358. Струков Петр Семенович, 37 л., Ново-Хоперск. у., Калмыцк. в. и д. Акмолинск. Губсуд. Ст. 153, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 12 сент. 926.

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