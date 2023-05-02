Гилязетдинов Емалетдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гилязетдинов
- Имя
- Емалетдин
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48425. гилязЕтдиновъ, ЕМАЛЕТдинъ, 29 л. Башк. УФИМСК. У., Бакаевск. в., д. Байталъ;— УФИМСК. О. С., 7 Янв. 911, 152, и 2 п. 1 ч. 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 49322, арест. отд. 2½ г. Исп. 21 Марта 911, счит. ср. съ 4 Дек. 909.
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