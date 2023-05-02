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Рыбаков Фрол Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбаков
Имя
Фрол
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
28336. РЫБАКОВ, ФРОЛ ИВАНОВИЧ, 37 л. Гр. Боровск. у., Кривск. в. и д.; — Р. Т. г. Ярославля. Должн. прест., лиш. св. 5 л., с зач. 3 м. и 19 д. пр. з. Исп. 10 мая 920.

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