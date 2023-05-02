Боговик Григорий Иовлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боговик
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иовлев
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130254. Боговикъ, Григорій іовлевъ. К. Александров. у., в. и с. Цареконстантиновки, 25 л.; — Александров. У. С., Екатеринослав. г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Сент 909.
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