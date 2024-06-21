Бачаров Петр Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бачаров
- Имя
- Петр
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129936. БАЧАРОВЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ (онъ же Бочаровъ). К. Бузулукск. у., Логачевск. в., с. Егорьевки, 42 л.; — Г. С. г. Бузулука, 12 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 2 Окт. 909. | 88 90902 169 М.
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