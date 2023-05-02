Вальчак Петр Якубов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вальчак
- Имя
- Петр
- Отчество
- Якубов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47643. ВАЛЬЧАКЪ, ПЕТРЪ ЯКУБОВЪ, 27 л. Сс. -кагорж., рд. Пинчов. у., гм. Филипповице, въ д. Смогоржевъ; — Петроков. О. С., 24 Іюля 910, 152, 1629, 9, 1629, 1632 У. и У. о сс., одиноч. заключ. 45 дн. съ продолж. каторж. раб. безъ срока. Исп. 4 Марта 911. 906 68811 1454 У.
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