Петин Стефан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетин Стефан Федорович

Петин Стефан Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петин
Имя
Стефан
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 272
Источник
Скан
Оригинальная запись
10058. Петин Стефан Федорович, 20 л., Орловск. г. и у., Свердловск. в., д. Плоты. Н. С. 1 уч., Оловск. у., Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 12 июня 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.