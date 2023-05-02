Стуков Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стуков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45585. СТУКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кунгур. у., в. и д. Тихановой, 30 л.; — Пермск. О. С., 170¹ и 172 М. (кража и покуш.), 9, 114 и 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 18 Дек. 906. | 900 108295 1642 У.
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