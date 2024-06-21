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Торов Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Торов
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140080. ТОРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ. К. Череповецк. у., Ковжск. в., д. Березника, 25 л.; — Череповецк. О. С. 22 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 27 Окт. 909.

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