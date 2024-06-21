Торов Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Торов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140080. ТОРОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЪ. К. Череповецк. у., Ковжск. в., д. Березника, 25 л.; — Череповецк. О. С. 22 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 27 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.