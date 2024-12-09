Гирина Елена Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гирина
- Имя
- Елена
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37124. ГИРИНА, ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА. К. Болхов. у., Паюсовск. в., д. Повѣдкина, 32 л., рд. Орлов. у., Богуславск. в., въ д. Мурачевой; — Харьков. О. С., 6 п. 13, 169 и 5 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 39352, и по сов. съ приг. Г. С. 1 уч. г. Курска отъ 26 Марта 908 г. (за кражу, тюр. 4 м.), тюр. 10 м. Исп. 8 Іюля 908.
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