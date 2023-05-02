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Вечорек Антонина Войцехова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вечорек
Имя
Антонина
Отчество
Войцехова
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45740. ВЕЧОРЕКЪ, АНТОНИНА ВОЙЦѢхова. К. Ленчицк. у., гм. Гостковъ, д. Вартковице, 48 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Гостовъ; — С. М. С. 2 окр. Калишск. г. (во 2 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 11 Мая 905. | 96 46362 172 М.

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