Вечорек Антонина Войцехова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вечорек
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Войцехова
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45740. ВЕЧОРЕКЪ, АНТОНИНА ВОЙЦѢхова. К. Ленчицк. у., гм. Гостковъ, д. Вартковице, 48 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Гостовъ; — С. М. С. 2 окр. Калишск. г. (во 2 р.), 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 11 Мая 905. | 96 46362 172 М.
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