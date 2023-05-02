Бухляев Гурий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бухляев
- Имя
- Гурий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45518. БУХЛЯЕВЪ, ГУРІЙ ИВАНОВЪ. К. Ярослав. у., Діево-Городищенск. в.,д. Ченцовъ, 41 г.; — Москов. С. П., 135 и 1 п. 3 ч. 354 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 22 Янв. 905.
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