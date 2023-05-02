Кириллов Алексей Евгеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Евгеньев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83099. КИРИЛЛОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕВгеньевъ, 34 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Елецк. у., Дрезгаловск. в., с. Сенявки-Покровскаго; — Саратовск. О. С., 9 Марта 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. Елецк. О. С. отъ 11 Нояб. 910 г. (2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 10 Мая 911. | 907 57260 2 ч. 1655 У. | 903 22844 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 107363. | 901 54343 169 М. | 900 11001 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.