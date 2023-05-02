Николаенко Михаил Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаенко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85512. НИКОЛАЕНКО, МИХАИЛЪ РОмановъ, 27 л. Каз. ст. Абинской, Таманск. отд.; — Екатеринодар. О. С., 12 Нояб. 910, 152, 152¹, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. Темрюкск. окр. отъ 10 Окт. 908 г. (169 М., тюр. 3 м.), каторж. раб. 8 л. Исп. 5 Марта 911, счит. ср. съ 5 Дек. 910.
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