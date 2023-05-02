Муфазалов Гусман Муфазалович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муфазалов
- Имя
- Гусман
- Отчество
- Муфазалович
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 150
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17405. МУФАЗАЛОВ, ГУСМАН МУФАЗАЛОВИЧ, 40 л. Гр. Бирск. у., Сакловск. в., д. Сяузовой; — Н. С. 6 уч. Бирск. у. Грабеж, лиш. св. 5 л. Исп. 29 окт. 920.
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