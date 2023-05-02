Богуславцева Афанасия Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богуславцева
- Имя
- Афанасия
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130158. БОГУСЛАВЦЕВА, АФАНАСІя Алексѣева. Каз. с. Николаевки, Хмѣлевск. в., Роменск. у., 21 г.; — Полтав. О. С. 19 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 2½ г. Исп. 12 Окт. 909. | 908 57483 1655 У. | 904 95123 169 М. | 905 19998 169 М.
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