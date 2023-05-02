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Богуславцева Афанасия Алексеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богуславцева
Имя
Афанасия
Отчество
Алексеева
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130158. БОГУСЛАВЦЕВА, АФАНАСІя Алексѣева. Каз. с. Николаевки, Хмѣлевск. в., Роменск. у., 21 г.; — Полтав. О. С. 19 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 2½ г. Исп. 12 Окт. 909. | 908 57483 1655 У. | 904 95123 169 М. | 905 19998 169 М.

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