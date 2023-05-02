Тиркман Ян Ансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тиркман
- Имя
- Ян
- Отчество
- Ансов
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139940. ТИРКМАНЪ, ЯНЪ АНСОВЪ. К. Доблен. у., Вирцавск. в., 43 л.; — СПБ. С. П., 134, 135, 149, 152, 263, 1 ч. 266 и 1 ч. 269¹ У., арест. отд. 2 г. Исп. 10 Сент. 909.
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