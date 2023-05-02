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Симаков Никита Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симаков
Имя
Никита
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
07 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 320
Источник
Скан
Оригинальная запись
11814. Симаков Никита Алексеевич, 23 л., Тверск. г., Весьегонск. у., Лукинск. в., д. Верхние-Мордасы. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 2 ч. 149, 150, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 7 мар. 926.

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