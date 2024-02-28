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Михненко Павел Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михненко
Имя
Павел
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
48868. МИХНЕНКО, ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНДровъ. К. Рославльск. у., Полуевск. в., д. Стомятки, 50 л.; — Москов. Ст. М. С. Сущев. уч., 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 31 Мая 905.

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