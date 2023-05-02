Андреева Пелагея
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреева
- Имя
- Пелагея
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17082. АНДРЕЕВА, Пелагея. Кр. Сычев. у., Богоявленск. в., д. Заптоновой (Фабричн.), 27 л.; приг. С.-П.-бург. Ст. М. С. 17 уч., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 27 Нояб. 1886 г.
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