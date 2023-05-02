Волков Алексей Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1290. ВОЛКОВ, АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л. Гр. Новоржевск. у., Аксоновск. в., с. Нижн.-Фофанова; — Н. С. 4 уч. Новоржевск. у. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 5 нояб. 919.
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