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Митусов Тихон Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Митусов
Имя
Тихон
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
6983. МИТУСОВ, ТИХОН ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. Ефремовск. у., Старо-Казачьей в.; — Р. Т. г. Тулы. Подделка докум., лиш. св. 3 г., с зач. 1 м. и 5 д. пр. в. Исп. 23 июля 920.

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