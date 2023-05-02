Митусов Тихон Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Митусов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6983. МИТУСОВ, ТИХОН ПЕТРОВИЧ, 24 л. Гр. Ефремовск. у., Старо-Казачьей в.; — Р. Т. г. Тулы. Подделка докум., лиш. св. 3 г., с зач. 1 м. и 5 д. пр. в. Исп. 23 июля 920.
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