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Юрьюнов Петр Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юрьюнов
Имя
Петр
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
11 февраль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
15778. Юрьюнов Петр Федоров., 23 л., Свердловск. окр., Березовск. р. и зав. Н. С. 15 р. Свердловск. окр. Ст. 176 (ст. р.), л. с. 1 г. 11 февр. 927.

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