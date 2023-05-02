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Морозова Васса Родионовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозова
Имя
Васса
Отчество
Родионовна
Дата исполнения приговора
21 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
26922. МОРОЗОВА, ВАССА РОДИОНОВНА, 42 л. Гр. Чероповецк. у., Самосорск. в., д. Голосово; — Н. С. 11 уч. Череповецк. у. Отравление, лиш. св. 5 л. Исп. 21 февр. 920.

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