Ветров Тимофей Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ветров
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45917. ВѢТРОВЪ, ТИМОФЕЙ ДАНИЛОВЪ (онъ же Богатыренко и Федорецъ). К. Сквирск. у., в. и с. Чубинцевъ, 17 л.; — М С. 2 уч. Сквирск. окр., 169 и 172 М. тюр. 1½ м. Исп. 3 Іюня 905.
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