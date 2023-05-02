Вижняев Семен Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вижняев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45743. ВИЖНЯЕВЪ, СЕМЕНЪ ЕФИМОВЪ (онъ же Кадетовъ). К. Ставропольск. у., в. и с. Старо-Бинарадскаго, 58 л.; — Оренбург. О. С., 134, 135, 149 и 2 ч. 1594 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 2 Іюня 905.
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