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Годройц Войцех Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Годройц
Имя
Войцех
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
19 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
14150. ГОДРОЙЦ, ВОЙЦЕХ АНТОНОВИЧ, 34 л. Гр. г. Вильно; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и Водтрана. Должн. прест., лиш. св. 3 г. Исп. 19 авг. 920.

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