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Смирнова Евдокия Никифоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнова
Имя
Евдокия
Отчество
Никифоровна
Дата исполнения приговора
30 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
28940. СМИРНОВА, ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВНА, 28 л. Гр. Варнавинск. у., Тонкинск. в., д. Б.-Ларионово; — Н. С. 9 уч. Варнавинск. у. Кража, пр. р. и м. Осужд. 30 авг. 920.

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