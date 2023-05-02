Смирнова Евдокия Никифоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Никифоровна
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28940. СМИРНОВА, ЕВДОКИЯ НИКИФОРОВНА, 28 л. Гр. Варнавинск. у., Тонкинск. в., д. Б.-Ларионово; — Н. С. 9 уч. Варнавинск. у. Кража, пр. р. и м. Осужд. 30 авг. 920.
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