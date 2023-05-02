Савкин Николай Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7302. САВКИН, НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, 18 л. Гр. Коломенск. у., Мирьинск. в., д. Малина; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Кража, лиш св. 1 г. Исп. 12 авг. 921.
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