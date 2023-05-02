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Савкин Николай Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савкин
Имя
Николай
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
12 август 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7302. САВКИН, НИКОЛАЙ НИКИТИЧ, 18 л. Гр. Коломенск. у., Мирьинск. в., д. Малина; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Кража, лиш св. 1 г. Исп. 12 авг. 921.

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