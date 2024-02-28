Михайлова Прасковья
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлова
- Имя
- Прасковья
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67026. МИХАЙЛОВА, ПРАСКОВЬЯ. К. Старицк. у., Гнѣздовск. в., д. Чухина, 53 л.; —Старицк. У. С. (во 2 р.), 14¹, 3 п. 155 и 158 М. тюр. 1 м. Исп. 23 Мая 907.
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