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Михайлова Прасковья

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Михайлова
Имя
Прасковья
Дата исполнения приговора
23 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
67026. МИХАЙЛОВА, ПРАСКОВЬЯ. К. Старицк. у., Гнѣздовск. в., д. Чухина, 53 л.; —Старицк. У. С. (во 2 р.), 14¹, 3 п. 155 и 158 М. тюр. 1 м. Исп. 23 Мая 907. 

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