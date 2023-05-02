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Горбач Терентий Корнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбач
Имя
Терентий
Отчество
Корнеев
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
46189. ГОРБАЧЪ, ТЕРЕНТІЙ КОРНЕЕВЪ. К. Остерск. у., Никольско-Слободск. в., с. Вишенки, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Евпаторійск. у., 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 16 Мая 905.

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