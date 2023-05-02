Горбач Терентий Корнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбач
- Имя
- Терентий
- Отчество
- Корнеев
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46189. ГОРБАЧЪ, ТЕРЕНТІЙ КОРНЕЕВЪ. К. Остерск. у., Никольско-Слободск. в., с. Вишенки, 24 л.; — У. Чл. О. С., по Евпаторійск. у., 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 16 Мая 905.
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