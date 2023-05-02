Грухин Василий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грухин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14399. ГРУХИН, ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ, 23 л. Гр. Вятск. у., Просницк. в., д. Б.-Раихи; — Р. Т. г. Перми. Должн. прест., лиш. св. 1 г. Исп. 3 апр., 920.
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