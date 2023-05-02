Новиков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Николай Михайлович

Новиков Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новиков
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6041. НОВИКОВ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 28 л. Гр. Алексинск. у., Стрелецк. в., д. Стрелецкой Слободы;—Тульск. Ревтриб. Должн. прест., лиш. св. 1½ г. Исп. 31 окт. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close