Сальников Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сальников
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2889. САЛЬНИКОВ, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 25 л. Гр. Крапивенск. у., Ясенковск. в., д. Демонки;— Тульск. ГубРевтриб. Ст. Ст. 91 ч. 2, 194, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 дек. 922.
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