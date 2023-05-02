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Юдин Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юдин
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
09 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
Источник
Скан
Оригинальная запись
8427. ЮДИН, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 36 л. Гр. г. Медыни; - Московск. Ревтриб. Мошеннич., лиш. св. 15 л. Исп. 9 авг. 919.

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