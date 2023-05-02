Андронов Михаил Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андронов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 234. АНДРОНОВ, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Клинск. у., Петровск. в., д. Дятловой; — Н. С. 2 уч. Клинск. у. Убийство, лиш. св. 10 л. Исп. 7 марта 919.
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