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Андронов Михаил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андронов
Имя
Михаил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
07 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
234. АНДРОНОВ, МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Клинск. у., Петровск. в., д. Дятловой; — Н. С. 2 уч. Клинск. у. Убийство, лиш. св. 10 л. Исп. 7 марта 919.

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