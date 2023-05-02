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Аблязов Нури

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аблязов
Имя
Нури
Дата исполнения приговора
20 май 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
47349. АБЛЯЗОВЪ, НУРИ (НУРІАХМЕТЪ) (онъ же Рафиковъ). Сс.-посел. Нижнеудин. у., в. и с. Куйтуна, 65 л., рд. Бугуруслан. у., Старо-Соснинск. в., въ д. Старо-Ермаковѣ; — М. С. 5 уч. Нижнеудинск. у., 172 М. (кража), тюр. 2 м. Исп. 20 Мая 908. | 98 106986 1647 У. | 88 101959 1647 У. | 85 54211 1655 У.

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