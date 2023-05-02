Лихотин Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛихотин Алексей Григорьевич

Лихотин Алексей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лихотин
Имя
Алексей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
16747. ЛИХОТИН, АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 56 л. Гр. Пермск. у., Юговск. в., д. Владимировки; — Н. С. 5 уч. Пермск. у. Кража, лиш. св. 4 г., с зач. 1 м. и 15 д. пр. з. Исп. 12 окт. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close