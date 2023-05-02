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Белянин Захар Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белянин
Имя
Захар
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
11 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
568. Белянин Захар Яковлевич, 20 л., Моршанск. у., Салтыковск. в., с. Отормо. Н. С. 10 уч. Моршанск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 11/Ѵ—26.

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