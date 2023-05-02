Беба Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беба
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20208. БЕБА, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Перекопа, 36 л., рд. въ д. Джиба, Перекопск. у.;—Симферопольск. О. С., 149, 152 и 1654¹ У. и 170¹ М., по сов. съ приг. сего С. отъ 25 Сент. и 13 Нояб. 908 г., арест. отд. 3½ г. Исп. 30 Дек. 908. 905 30055 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 20409 и 903 г. №№ 45967 и 10337 99 88971 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 84742 96 15336 1701 М. | 93 374 169 М.
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