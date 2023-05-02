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Девятников Макар Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Девятников
Имя
Макар
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
46419. ДЕВЯТНИКОВЪ, МАКАРЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Свенцянъ, 26 л.; — Рижск. О. С., 2 п. 1 ч. 1647 У. арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Мая 905.

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