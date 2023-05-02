Девятников Макар Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Девятников
- Имя
- Макар
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46419. ДЕВЯТНИКОВЪ, МАКАРЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Свенцянъ, 26 л.; — Рижск. О. С., 2 п. 1 ч. 1647 У. арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Мая 905.
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