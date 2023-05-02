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Хазов Сергей Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хазов
Имя
Сергей
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
07 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 317
Источник
Скан
Оригинальная запись
46333. ХАЗОВЪ, СЕРГѢЙ ТИМОФЕЕВЪ. Мщ. г. Туринска, 49 л., рд. въ г. Ром.-Борисоглѣбскѣ; — З. Н. 3 уч. Ирбитск. у., 50 М., тюр. 1 м. Исп. 7 Мая 907. | 906 93298 49 М.

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