Борн Теодор Густавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борн
- Имя
- Теодор
- Отчество
- Густавов
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130251. БОРНЪ, ТЕОДОРЪ ГУСТАВОВЪ. Мщ. г. Пернова, 24 л.; — СПБ. С. П., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 25 Іюня 909.
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