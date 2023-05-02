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Борн Теодор Густавов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борн
Имя
Теодор
Отчество
Густавов
Дата исполнения приговора
25 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
130251. БОРНЪ, ТЕОДОРЪ ГУСТАВОВЪ. Мщ. г. Пернова, 24 л.; — СПБ. С. П., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 25 Іюня 909.

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