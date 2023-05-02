Тришин Иван Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тришин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 410
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140133. ТРИШИНЪ, ИВАНЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Чернск. у., Скороденск. в., с. Ново-Архангельскаго, 70 л.; — У. Чл. О. С. по Чернск. у. 29 Окт. 909, 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 3 Нояб. 909.
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