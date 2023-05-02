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Габуев Саулох Бетреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Габуев
Имя
Саулох
Отчество
Бетреев
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
45923. ГАБУЕВЪ, САУЛОХЪ (КОНСТАНтинъ) Бетреевъ. Сельск. обыв. с. Бирагзана, Салугарданскаго прих., Владикавказ. окр., 17 л.; — Владикавказ. О. С., 114, 134, 135, 140 и 1653 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 20 Іюня 905.

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