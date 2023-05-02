Бабаджанов Курбан-Али
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабаджанов
- Имя
- Курбан-Али
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45026. БАБАДЖАНОВЪ, КУРБАНЪ-АЛИ. Сельск. обыв. с. Дарвазъ, Кулинск. в., Маргелан. у., 40 л.; — Ташкентск. С. П., 134, 135, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 3 Мая 905.
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