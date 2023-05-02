Белашенко Авраам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белашенко
- Имя
- Авраам
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45549. БѢЛАШЕНКО, АВРААМЪ (ЯКОВлевъ) (онъ же Бѣлашевъ). Лиш. ос. пр. изъ к., 32 л., рд. Балтск. у., въ в. и с. Троянахъ; — К.-Подольск. О. С. (въ 5 р.), 1641 и 1654 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 5 л. Исп. 13 Мая 905. | 99 90183 1655 У. | 94 24732 170 М. | 96 81947 1647 У. | 93 61872 169 М.
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