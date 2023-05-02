Морозов Николай Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4819. Морозов Николай Михайлович, 19 л. Гр. Покровск. у., Воронцовск. в., д. Черкасовой; — Н. С. 4 уч. Покровск. у. Нанесен. Смертельн., побоев, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. м. 27 д. пр. з. Исп. 16 сент. 919.
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