Носов Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17723. НОСОВ, ИВАН ПЕТРОВИЧ, 33 л. Гр. Алексинск. у., Яковлевск. в., д. Прокшина; — Н. С. Бауманск. р. Черкизовск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 22 нояб. 920. | 911 123868 2 п. 171 М.
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