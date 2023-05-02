Коротченко Ксения Ефотафьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коротченко
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Ефотафьевна
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16098. КОРОТЧЕНКО, КСЕНИЯ ЕФОТАФЬЕВНА, 18 л. Гр. Дорогобужск. у., Волочковск. в., д. Сельцо; — Н. С. 1 уч. г. Кронштадта. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Осужд. 5 марта 920.
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