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Коротченко Ксения Ефотафьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коротченко
Имя
Ксения
Отчество
Ефотафьевна
Дата исполнения приговора
05 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
16098. КОРОТЧЕНКО, КСЕНИЯ ЕФОТАФЬЕВНА, 18 л. Гр. Дорогобужск. у., Волочковск. в., д. Сельцо; — Н. С. 1 уч. г. Кронштадта. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Осужд. 5 марта 920.

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